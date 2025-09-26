Sağlık bakanlığı tarafından hazırlanan Organ Nakli Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'le, organ bağışı sürecini hızlandıracak adımlar atıldı.

Düzenlemeyle, organ bağışı beyanları e-Devlet veya e-Nabız üzerinden yapılabilecek. Elektronik imza, mobil imza veya e-Devlet şifresi ile kimlik doğrulaması yapılarak, iki aşamalı doğrulamayla bağış işlemi güvenli şekilde tamamlanabilecek.

Ayrıca vatandaşlar beyanlarını yine e-Devlet ve e-Nabız üzerinden istedikleri zaman değiştirebilecek.

Dikkat çeken bir başka yenilik ise organ bağışında bulunan kişilerin aileleriyle ilgili. Yönetmeliğe göre, organları başkasına nakledilen bağışçıların eş ve birinci derece yakınları organ nakline ihtiyaç duymaları halinde, acil durumdaki hastaların ardından bekleme listesinde öncelik verilecek.

Yönetmelikle, kişinin vefatıyla organ bağışına ilişkin iradesinin nasıl teyit edileceğine dair usuller de netleştirildi.

Bağışçı, eş, reşit çocuklar, anne, babası veya kardeşlerden birini, bunlar yoksa herhangi bir yakınını organ bağışı ile ilgili iradesini ölümünden sonra ortaya koymak üzere belirleyebilir veya bu kişileri sıralayabilir. Diğer aile üyelerinin aksi yönde görüşleri olursa, belirlenen kişinin iradesi esas alınacak.

Hayattayken herhangi bir beyan veya yetkilendirme bulunmuyorsa mevcut uygulamadaki gibi eş, reşit çocuklar, anne, baba veya kardeşlerinden birinin onayıyla nakil gerçekleştirilebilecek.

Bugün itibarıyla yürürlüğe giren yönetmelik hükümleri, Sağlık Bakanı tarafından yürütülecek.