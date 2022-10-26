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DHA'nın aktarımına göre; bölgede soğutma çalışmalarına başlandı.

Ekipler, bu sabah 4'üncü gününe giren yangına havadan müdahaleye tekrar başladı.

Sarp arazi nedeniyle karadan çalışmanın yapılamadığı yangına, havadan helikopterler ile müdahale edildi.

Bunun üzerine bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi ve arazöz sevk edildi.

Düziçi bölgesindeki ormanlık alana isabet eden yıldırım, kısa sürede yayıldı.

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