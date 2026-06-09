Merkeze bağlı yaylada orman sınırları içinde kalan yapıların, 9 Ocak'ta yapılan incelemede kaçak ve hukuka aykırı olduğu tespit edildi.

Yargı sürecinin tamamlanmasının ardından bölgeye giden Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, iş makineleriyle 225 evin yıkımına başladı.



Jandarma ekiplerinin önlem aldığı bölgede, ikamet sahipleri ve görevliler arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Olukbaşı'ndaki sürecin, orman alanlarının korunması, kamu yararı, can güvenliği ve hukukun gereği için yürütüldüğünü belirtti.



Sürecin mevzuata uygun şekilde yürütülmesi adına tüm tedbirlerin alındığını kaydeden Serdengeçti, şu ifadeleri kullandı:

"Vatandaşlarımızdan beklentimiz, resmi açıklamalar dışında dolaşıma sokulan iddialara itibar etmemeleri, sağduyuyu muhafaza etmeleri ve kamu görevlilerinin çalışmalarını engelleyici davranışlardan uzak durmalarıdır. Ormanlarımız, milletimizin ortak emanetidir. Bu emanete zarar verebilecek her türlü fiil, orman yangınına sebebiyet verebilecek girişimler, kamu görevlilerine mukavemet, yasa dışı eylem ve taşkınlık dahil olmak üzere, hukuk çerçevesinde değerlendirilecek ve ilgililer hakkında gerekli yasal işlemler kararlılıkla uygulanacaktır."