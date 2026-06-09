CHP’de iki farklı anlayışın ortaya çıktığını savunan Bahçeli, “CHP’de iki ayrı dil, iki ayrı yön var” ifadelerini kullandı.

“Hukuki süreç sokakların gürültüsüne bırakılmamalı”

CHP yönetimine sağduyu çağrısı yapan Bahçeli, hukuki süreçlerin sokak siyasetiyle yönlendirilmemesi gerektiğini belirtti.

Bahçeli, “CHP, serinkanlılıkla yürütülmesi gereken hukuki süreci kalabalıkların gürültüsüne bırakmamalı. Ülke gündemi, siyasi partilerin iç hesaplarının yükünü taşıyacak bir hamal değildir” dedi.

“Özgür Özel aklıselimle hareket etmeli”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e de çağrıda bulunan Bahçeli, “Özgür Özel aklıselimle hareket etmeli, keskin sirke küpüne zarar” sözleriyle parti yönetimini eleştirdi.

CHP’nin ciddi bir yönetim krizi yaşadığını savunan Bahçeli, yaşanan gelişmelerin kamuoyu önünde net şekilde görüldüğünü ifade etti.

“Belediyeler hizmet yerine rant iddialarıyla anılıyor”

Konuşmasında CHP’li belediyelere yönelik eleştirilerde de bulunan Bahçeli, belediyelerin hizmet makamı olması gerekirken farklı iddialarla gündeme geldiğini söyledi.

Bahçeli, “Vatandaşa hizmet makamı olması gereken belediyelerin CHP çatısı altında rant iddialarıyla, yönetim zafiyetleriyle anılır hale gelmesi ibretlik bir tablo” diye konuştu.

“Siyasi kazanç değil, devlet ciddiyeti”

MHP olarak amaçlarının CHP’deki karışıklıktan siyasi çıkar sağlamak olmadığını belirten Bahçeli, asıl önceliklerinin devletin kurumsal yapısı ve hukukun üstünlüğü olduğunu vurguladı.

Bahçeli, “Bizim meselemiz CHP’nin içine düştüğü dağınıklıktan siyasi kazanç elde etmek değil. Bizim meselemiz Türkiye’de siyaset kurumunun ağırlığını, millet iradesinin saygınlığını ve hukukun üstünlüğünü korumaktır” ifadelerini kullandı.