Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde kan donduran bir olay yaşanmıştı.

60. Yıl Mahallesi Mehmet Oğuz Göğüş Caddesi üzerinde yaşanan olayda, Emrah Yıldız (34) idaresindeki halk otobüsüne binmek isteyen Batuhan K. (17) isimli şahıs, otobüs dolu olduğu gerekçesiyle geri çevrildi.

Durmayan aracın peşinden koşarak durduğu şoförle tartışan Batuhan K., otobüs şoförü Emrah Yıldız’ı göğüs bölgesinden bıçaklayarak öldürmüştü.

Cezaevini boyladı

Yaşanan olay sonrası otobüs şoförünü öldürdüğü iddia edilen katil zanlısı Batuhan K. isimli şahıs ise olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Gözaltına alınan katil zanlısı, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Katil zanlısı, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şoförün naaşı aileye teslim edildi

Hayatını kaybeden otobüs şoförü Emrah Yıldız'ın cenazesi ise Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazenin, Yeşilkent Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.