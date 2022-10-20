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İHA'nın aktarımına göre; 3 sağlık personeli ile otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralandığı belirlendi.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Çevrede bulunan diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İstanbul Maltepe'de Ankara istikametindeki E.S. isimli sürücü emniyet şeridindeki ambulans ile çarpıştı.

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