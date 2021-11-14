Edinilen bilgiye göre, Velihan D. (23)İdaresindeki 34 CZU plakalı motosiklet ile Narlı Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde seyir halinde iken Atatürk Caddesi üzerinde Nadir B. (21) yönetimindeki 27 Z 4799 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada çarpmanın etkisiyle yaralanan sürücü, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kahramanmaraş Necip Fazıl şehir Hastanesine sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme sürüyor.