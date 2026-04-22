Yeni Düzenleme Resmi Gazete’de Yayımlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan düzenleme Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, ortopedik engeli bulunan ve bu nedenle sürücü belgesi alamayan vatandaşlar için ÖTV istisnasının kapsamı genişletildi.

%40-90 Arası Engelliler İçin Kritik Değişiklik

Daha önce yalnızca engel oranı yüzde 90 ve üzeri olan bireyler, araç kullanmasa dahi ÖTV’siz araç alabiliyordu.

Yeni düzenleme ile birlikte engel oranı %40 ile %90 arasında olan ortopedik engelliler, eğer engel durumları nedeniyle ehliyet alamıyorsa artık kendi adlarına ÖTV’siz araç satın alabilecek.

Anayasa Mahkemesi Kararı Etkili Oldu

Düzenlemenin temelinde, Anayasa Mahkemesi’nin eşitlik ilkesine dikkat çeken iptal kararı yer aldı.

Mahkeme, ehliyet alamayan ortopedik engellilerin bu haktan yararlanamamasını eşitlik ilkesine aykırı bulmuştu.

Hangi Araçlar Kapsamda?

Yeni düzenlemeye göre:

Toplam bedeli 2 milyon 873 bin 900 TL’nin altında olan araçlar

Binek otomobil, pick-up, panelvan, arazi araçları

ATV, jip, motosiklet ve bazı ticari araçlar

👉 ÖTV muafiyeti kapsamında değerlendirilecek.

Başvuru Şartları ve Süreç

ÖTV istisnasından yararlanmak isteyenler için:

Engel oranının %40 ve üzeri olduğunu gösteren sağlık kurulu raporu

Ehliyet alamayacağına dair ibare gerekiyor.

Başvuru sonrası belgeler vergi dairesi tarafından inceleniyor ve uygun bulunanlara ÖTV’siz işlem yapılıyor.

ÖTV Beyannamesi Verilecek Ama Vergi Yok

İstisna kapsamında araç alımında: