Saldırıya uğrayan kişinin ifadesine göre, olay, oğlu ile merhum annesinin mirası üzerindeki süregelen bir anlaşmazlıktan kaynaklandı.

Mağdur vatandaş, annesinin miras kalan arazisine, henüz miras taksim edilmeden fidan dikildiğini ve oğlunun bu fidanları söktüğünü iddia etti.

Ancak kendisinin bu durumdan haberdar olmadığını, olayın yaşandığı sırada sadece oradan geçmekte olduğunu belirtti.

"Sadece oradan geçiyordum ve tamamen hazırlıksız yakalandım," diyen mağdur, yaşadığı şoku şu sözlerle dile getirdi: "Ne olduğunu ya da neden saldırıya uğradığımı hiç anlamadım."

Saldırı sonrası yaralar alan vatandaş, saldırganlardan şikayetçi olduğunu dile getirerek can güvenliğinden endişe duyduğunu ifade etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatılıp başlatılmadığı henüz bilinmiyor.