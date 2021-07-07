Milletvekili Aycan TBMM genel kurulunda söz aldı!
MHP Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Sefer Aycan TBMM Genel Kurulunda söz aldı! Milletvekili Aycan Diyanet İşleri Başkanlığının nitelikli hizmet vermesi konusunda açıklamalarda bulundu.
POLİTİKA 07.07.2021, 11:14 07.07.2021, 11:24
MHP Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Sefer Aycan TBMM genel kurulunda söz aldı!
Milletvekili Aycan Diyanet İşleri Başkanlığının nitelikli hizmet vermesi, camilerde ve kendine bağlı Kur'an kurslarında nitelikli ve yeterli sayıda personel atamasıyla mümkün olacağının altını çizdi.
Geçici veya vekil atamalar sorunu çözmediğine dikkat çeken MHP Kahramanmaraş Milletvekili Aycan hatta yeni sorunlara neden olduğunu belirtti.
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