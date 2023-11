Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, KSÜ bünyesinde eğitim gören Filistinli öğrencileri makamında ağırladı.

Rektörlük makamında gerçekleşen ve Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İrfan Ersin Akıncı, Prof. Dr. Nuri Kahveci, Prof. Dr. Orhan Doğan, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hafize Öksüz, Genel Sekreter Ali Rıza Bekler ile Dış İlişkiler Şube Müdürü Özlem Nalbantbaşı’nın da yer aldığı ziyarette Rektör Prof. Dr. Alptekin Yasım, KSÜ Tıp Fakültesi bünyesinde eğitimlerini sürdüren Filistinli öğrencilerle sohbet ederek onların sorunlarını dinledi.

Üçü Batı Şerialı ve biri Gazzeli olan öğrenciler, Filistin’le ilgili bilgiler vererek Filistin’de yaşamanın zorluklarından ve İsrail zulmünden bahsettiler. Süreç içerisinde bazı akrabalarının şehit olduğu bilgisini veren öğrenciler, aileleri ile ilgili de endişe duyduklarını aktardılar.

Yaşadıkları her zorlukta her zaman Filistinli öğrencilerin yanlarında olacaklarını dile getiren Rektör Yasım, öğrencilere maddi-manevi her türlü desteği vereceklerinin altını çizdi. Yaşanan zulmün bir an önce sona ermesi temennisinde bulunan Rektör Yasım, KSÜ bünyesinde İsrail menşeli ürünlere boykot ilan ettiklerini ve devletin alacağı her kararın arkasında olduklarını belirtti.

Rektörlük makamında yapılan görüşmenin akabinde Rektör Yasım, beraberindeki heyet ile birlikte Filistinli öğrencilere öğle yemeği ikram etti. Ziyaret yemeğin ardından hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.