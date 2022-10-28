Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca hazırlanan Alkol Kilidi Kurulum Ön Hazırlığına İlişkin Motorlu Araçların Tip Onayı Hakkında Yönetmelik ile Sürücü Dalgınlık ve Dikkat Uyarı Sistemine İlişkin Motorlu Araçların Tip Onayı Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre yeni araçlarda acil durum şeritte tutma sistemi, alkol kilidi kurulum ön hazırlığı, sürücü dalgınlık ve dikkat uyarı sistemi zorunluluğuna ilişkin mevzuatın yürürlüğe gireceği tarih, 7 Temmuz 2024 olarak belirlendi.

Araçlara takılan alkol kilitleri, belirli bir sınırı aşan alkollü sürücülerin araç kullanmasını önleyerek trafik güvenliğini artırmayı amaçlıyor.