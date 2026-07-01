Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen ve 1 Temmuz tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni düzenleme, Emniyet Teşkilatı, internet haber siteleri, vergi uygulamaları, belediye gelirleri ve sosyal hizmetler başta olmak üzere birçok alanda önemli değişiklikler içeriyor.

Yeni yasa kapsamında hem polis teşkilatının personel yapısı yeniden düzenlenirken hem de internet haber sitelerinin resmi ilan alabilmesi için uygulanacak kriterler güncellendi.

İnternet haber siteleri için resmi ilan kriterleri değişti

Dijital medyayı yakından ilgilendiren düzenlemeyle birlikte Basın İlan Kurumu tarafından uygulanacak resmi ilan şartları yeniden belirlendi.

Artık internet haber sitelerinin;

Yayınlanan haber sayısı,

İçerik kalitesi,

Kadro yapısı,

Okur trafiği,

Yayın sürekliliği

gibi kriterleri karşılaması gerekecek.

Belirlenen şartları yerine getirmeyen internet haber siteleri ise resmi ilan ve resmi reklam haklarını kaybedebilecek.

Emniyet Teşkilatı'nda rütbe dağılımı değişiyor

Kanunla birlikte Emniyet Teşkilatı'ndaki amir kadrolarına ilişkin oranlar da yeniden düzenlendi.

Yeni uygulamaya göre;

Birinci sınıf emniyet müdürü oranı artırıldı.

İkinci sınıf emniyet müdürü kadrolarında artış yapıldı.

Emniyet amiri kadroları önemli ölçüde yükseltildi.

Komiser ve komiser yardımcısı kadrolarında ise yeni düzenlemeye gidildi.

Bu değişikliklerin teşkilatın yönetim yapısını daha etkin hale getirmesi hedefleniyor.

Sağlık nedeniyle ayrılan polislere yeni hak

Yeni düzenleme kapsamında sağlık şartları nedeniyle polislik görevinden ayrılan ancak daha sonra yargı kararıyla haklı bulunan personele yeniden kamu görevine dönüş imkânı tanındı.

Şartları taşıyan kişiler, Genel İdare Hizmetleri Sınıfı kapsamında kamu kurumlarında görevlendirilebilecek.

Yaşlı ve engelliler için yeni merkezler kurulabilecek

Kanunla birlikte devlet ormanlarında yaşlı ve engelli bireylerin kullanımına yönelik bakım ve rehabilitasyon merkezlerinin kurulmasının da önü açıldı.

Bu düzenlemenin sosyal hizmet alanında yeni yatırımları hızlandırması bekleniyor.

Taksi plakası satışında vergi avantajı

Vergi düzenlemeleri kapsamında ticari taksi, dolmuş, minibüs ve servis plakalarının satışından elde edilen kazançlar gelir vergisinden istisna tutuldu.

Ayrıca belirli şartları sağlayan ticari taksi işletmecileri hasılat esaslı vergilendirme sisteminden yararlanabilecek.

Sahte akaryakıta karşı yeni yaptırımlar

Yeni yasa ile akaryakıt sektöründe de denetimler sıkılaştırıldı.

Riskli mükelleflerden alınabilecek teminat oranı artırılırken, sahte belge kullandığı tespit edilen işletmelere yeni lisans verilmesinin önüne geçilecek.

Öte yandan, 6 Şubat depremleri sonrasında yürürlüğe giren yeniden inşa çalışmalarındaki KDV istisnasının süresi 31 Aralık 2028'e kadar uzatıldı.

Dijital medya için yeni süreç başladı

Yürürlüğe giren düzenleme özellikle internet haber siteleri açısından yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor. Resmi ilan almak isteyen dijital yayın kuruluşlarının, Basın İlan Kurumu tarafından belirlenen yeni kriterlere uyum sağlaması gerekecek. Bu değişikliklerin sektörde kalite standartlarını yükseltmesi ve dijital yayıncılıkta daha güçlü bir denetim mekanizması oluşturması hedefleniyor.