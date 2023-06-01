Sandık görevlisi ücreti ve ödeme tarihleri araştırmaları sürüyor. 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta gerçekleştirilen seçimlerinde görev alanlar "Sandık görevlisi ücretleri ne kadar oldu ve ne zaman yatacak?" sorusuna yanıt arıyor. Yüksek Seçim Kurulu 2019 yılı yerel yönetim seçimlerinde sandık görevlisi ücretleri başkan ve üyelere 261 TL ödenirken siyasi parti temsilcilerine ise 130 TL ödeme yapılmıştı. Gözler sandık görevli ücretlerine çevrildi. İşte YSK 2023 sandık görevli ücreti ve ödeme tarihlerine ilişkin merak edilenler...

2019 yılında yerel seçimlerde sandık görevli ücretleri şöyleydi;

Başkan ve Üyeler: 261,00 TL

Siyasi Parti Temsilcileri: 130,00 TL

MÜŞAHİT NEDİR?

Sandık işlemlerini takip etmek üzere, siyasi partilerin ve adayların kamu hizmetinden yasaklı olmayan ergin kişiler arasından belirlediği, oy kullanma, sayım – döküm, tasnif ve tutanakların tutulması işlemlerini takip eden yetkiliye “gözlemci” veya “müşahit” denmektedir.

MÜŞAHİTLER PARA ALACAK MI?

Müşahitlik resmi bir görev değildir ve tamamen gönüllülük esasına dayalıdır. Bir partinin gönüllü bir görevlisi olan müşahitlere para ödemesi yapılmaz.

SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ NE ZAMAN YATACAK?

Sandık görevlisi ücretlerinin ne zaman yatacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konuya ilişkin gelişmeler yaşandıkça haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

ÖDEMELER AÇILACAK HESAPLARA GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Sandık görevlilerine yapılacak ödemeler, önceki seçimde olduğu gibi il ve ilçe seçim kurulu başkanlıkları adına açılacak hesap aracılığı ile gerçekleşecek. Ödemeler elden yapılmayacak.