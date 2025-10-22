Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Bedri B. yönetimindeki 01 BAR 885 plakalı hafif ticari araç, Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolunun 28. kilometresinde devrildi.
Kazada araçta bulunan 58 yaşındaki Mürşide B. olay yerinde hayatını kaybetti.
Kazada Bedri B, Salih B, Resul B. ile Esra B. ve Dilaver B. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA