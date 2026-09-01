Eyyübiye ilçesinde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, 'sıvı veya gaz halindeki enerji hakkında hırsızlık' suçundan hakkında 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü İ.H.S. yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.