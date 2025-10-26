Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde köprüden düşen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Kırsal Aşağı Sarpın Mahallesi yakınlarında, henüz sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil kontrolden çıkarak yaklaşık 4 metre yüksekliğindeki köprüden düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Şanlıurfa'da devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Şanlıurfa'da devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
İçeriği Görüntüle

Sağlık ekipleri, kazada yaralanan sürücü ile otomobilde bulunan 4 kişiyi Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA