Depremde hasar gören Şanlıurfa'daki tarihi Barutçu Hanı restore ediliyor
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde otomobilin durakta bekleyen anne ve çocuklarına çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

İpekyolu Mahallesi'nde İ.G. yönetimindeki 63 AAR 879 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otobüs durağına girdi.

O sırada durakta bekleyen anne Ayşe T. (48) ile çocukları Mesut (9) ve Zeliha (8) yaralandı.

Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan Zeliha T. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü İ.G. gözaltına alındı.

Kaynak: AA