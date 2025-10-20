Van Gölü kıyısında 2024'te cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'e sosyal medyadan hakaret eden zanlı, Şanlıurfa'da tutuklandı.

Van'da hayatını kaybeden Rojin Kabaiş ile ilgili sosyal medyada yapılan hakaret içerikli paylaşımlara yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğünce başlatılan soruşturma sürüyor.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli F.Ş, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Geçen yıl 27 Eylül'de kaybolan ve 15 Ekim'de Van Gölü kıyısında cesedi bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'e sosyal medya üzerinden hakaret ettiği belirlenen şüpheli F.Ş, 19 Ekim'de Eyyübiye ilçesinde 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan gözaltına alınmıştı.