Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki grup arasındaki taşlı ve sopalı kavgada 4 kişi yaralandı, 5 kişi gözaltına alındı.

Şair İbrahim Rafet Mahallesi'nde iki grup arasında henüz öğrenilemeyen nedenle çıkan tartışma, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Kavgada Sedat (27), Yusuf (45), Cuma (45) ve Ramazan (55) Özbay yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kavgaya karıştığı belirlenen 5 kişi gözaltına alındı.