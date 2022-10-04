21 yaşındaki Piyade Astsubay Yusuf Ataş, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde şehit oldu.

Elazığ’ın Kovancılar ilçesi nüfusuna kayıtlı Ataş’ın şehadetinden sonra vasiyetini içeren görüntüler ortaya çıktı.

Ölmeden bir süre önce Ataş’ın arkadaşlarına vasiyetini anlattığı görüntülerde şehidin, "Benim vasiyetim, hayattan en çok istediğim şey, bir tane kız çocuğum olsun istiyorum. Eğer ölürsem bir tane lösemili kız çocuğunun hayatı boyunca tüm masraflarını karşılayın. Benim vasiyetim budur. Bir de bayramda gidin annemin, babamın elini öpün." ifadeleri tüm Türkiye’yi ağlattı.

Tüm Türkiye'yi ağlattı

Şehidin vasiyeti için harekete geçenler, Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı’na (LÖSEV) bağışta bulunmak için birbirleriyle yarıştı.

Ataş’ın 47 yaşındaki babası Nejat Ataş, oğlunun vasiyetinin tüm ülkeyi birbirine kenetlediğini belirterek şunları söyledi:

"4 bin kız çocuğuna yetecek kadar para toplandı"

"Bugün itibarıyla oğlumun sayesinde benim binlerce kız çocuğum oldu. Oğlumun vasiyeti bizi aştı, vasiyetine tüm Türkiye sahip çıktı. Şu ana kadar yapılan bağışlarla 4 bin kız çocuğuna yetecek kadar para toplandığı söylendi. Oğlumun çekmiş olduğu videoyu daha yeni izleyebildim. Gurur duydum. Bu dünyadayken de hep bizi mutlu etmişti, diğer tarafa giderken de bizi mutlu edip gitti. Bağışlar sürüyormuş ama biz kendi imkanlarımızla, yapılan bağışlardan bağımsız lösemili bir kız çocuğunun masraflarını karşılamayı planlıyoruz. Onlarca çocuğa umut oldu. Bu vasiyete sahip çıkan herkese de teşekkür ederiz."

Masrafları Erdemli Belediyesi üstlenecek

Milliyet gazetesinden Çiğdem Yılmaz'ın haberine göre, Mersin Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu da duygu dolu videoyu izledikten sonra harekete geçti.

Tollu, 7 yaşındaki Emine Sena Demirel’in tüm masraflarını karşılayacaklarını duyurdu. LÖSEV de sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Vatan için gözünü kırpmadan şehitlik mertebesine yükselirken lösemili çocuklarımızı kalbinde taşıyan Mehmetçiğimizin vasiyetini yerine getirmek boynumuzun borcudur. Pençe Kilit operasyon bölgesinde şehit düşen Astsubay Yusuf Ataş’a Allah’tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı dileriz."