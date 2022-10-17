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Tokat'ta alışıla gelmiş olan manzaranın her yıl yaşandığını belirten Altuntaş, yorucu geçen yolculuğun ardından sürünün şehre ulaştığını belirtti

Her yıl yaşanıyor

Cumhuriyet Meydanı Gaziosmanpaşa Bulvarından koyun sürüsünün karşı tarafa geçişi sırasında polis ekipleri trafiği durdurdu. Koyunlara yol veren sürücüler bir süre sürünün ilerlemesini bekledi.

Sivas'ın Dumanlı yaylasında yazı geçiren koyun sürüsü sonbahar ile birlikte Tokat'a dönüş yoluna geçti.

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