6 Şubat’ta meydana gelen depremlerde 11 il etkilendi, 50 binden fazla kişi hayatını kaybetti. ‘Asrın felaketi’ olarak nitelendirilen depremlerin üzerinden 10 ay geçti.

12 bin 659 kişinin hayatını kaybettiği Kahramanmaraş’ta şehir merkezinin son hali dron ile görüntülendi.

Şehir merkezinde binaların bir kısmı depremde yıkıldı, bir kısmı ise deprem sonrası kontrollü şekilde yıkıldı. Birçok alanda enkaz kaldırma işlemleri tamamlanırken, temellerdeki enkaz kaldırma işlemlerinin devam ettiği görüldü.

Azerbaycan Mahallesi’nin kurulumuna da başlandı. Depremin büyük yıkım yaşadığı Azerbaycan Mahallesi, Hayrullah Mahallesi ve çevresine kuruluyor.

Yaklaşık 20 bin iş yerinin yıkıldığı şehrin farklı bölgelerinde kurulan prefabrik ve konteyner çarşılar ticaretin devamı için faaliyetlerini sürdürüyor.