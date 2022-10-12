Bunlar da ilginizi çekebilir

DHA’nın haberine göre polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan sürücü Ercan A. ve İsa K. adlı işçilerin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Araçta sıkışan sürücü ve 2 işçi, itfaiye ekibi tarafından çıkarılırken, toplam 16 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Adana’nın Sarıçam ilçesi Sezai Karakoç Bulvarı'nda tekstil işçilerini taşıyan Ercan A. yönetimindeki 01 S 2536 plakalı midibüs, sabah saat 07.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkıp, refüje devrildi.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.