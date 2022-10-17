Sanatın ve edebiyatın içerisinde yer alan bir ailenin üç çocuğundan biri olan Bahaettin Karakoç, 1930'da Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde dünyaya geldi.

Türk şiirine ve halk müziğine "Mihriban" gibi birçok önemli eseri kazandıran Abdürrahim Karakoç'un ağabeyi olan Bahaettin Karakoç, 17 Ekim 2018'de vefat etti.

"Şairler ve yazarlar şehri" Kahramanmaraş'ın Türk edebiyatına kazandırdığı önemli isimlerden olan Bahaettin Karakoç, gençliğinden vefat ettiği 88 yaşına kadar kitap yazdı.

Bu süre zarfında Karakoç, evindeki kütüphanesinde de 20 bini aşkın kitap biriktirdi. Şimdilerde ise o biriktirdiği kitaplar yeni neslin örnek alabilmesi için çocukları tarafından müzeye dönüştürülüyor. Bu sayede Türk edebiyatının "Dede Korkut" ve "Beyaz Kartal’ı" hatıralarıyla yaşatılacak.

Bizlerde Aksu TV ailesi olarak Kahramanmaraşlı şair ve yazar Bahaettin Karakoç’u vefatının 4.yıldönümünde minnetle ve rahmetle anıyoruz.