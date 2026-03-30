Şırnak'ın Cizre ilçesinde sağanak nedeniyle su biriken yolda araçlarında mahsur kalan 3 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
İlçede etkili olan ve gece saatlerinde şiddetini artıran yağış, su birikintilerine yol açtı, sürücüler zor anlar yaşadı.
Cumhuriyet Mahallesi Yeni Şırnak Yolu Kavşağı'nda sağanak sonrası iki aracın yolda biriken suyun içinde kaldığı ihbarı üzerine bölgeye Cizre Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekipler, araçlarında mahsur kalan 3 kişiyi kurtararak güvenli alana ulaştırdı.
Kaynak: AA