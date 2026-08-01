Isparta'da bir site otoparkında park halinde bulunan otomobilde gece saatlerinde büyük bir patlama meydana geldi. Olay, şehirde kısa süreli paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre olay, Anadolu Mahallesi 160. Cadde üzerinde yer alan DSİ Memur Evleri Sitesi otoparkında gerçekleşti. Plakası 32 DN 909 olan otomobilde henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü patlama yaşandı.

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Patlamanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Olay sırasında araç içinde bulunan 19 yaşındaki Şeref Berkay ile 20 yaşındaki Faruk Yavuz, kollarında oluşan yanıklar nedeniyle sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, hastaneye sevk edilen gençlerin bilincinin açık olduğunu bildirdi.

Olay Yeri İnceleme Ekipleri Çalışma Başlattı

Patlamanın ardından emniyet güçleri ve olay yeri inceleme ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri alarak detaylı bir çalışma yürüttü. Otomobilde ve çevrede hasara yol açan patlamanın kesin nedeninin belirlenmesi için başlatılan soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.