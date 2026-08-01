Trafik ihlallerine yönelik yaptırımların caydırıcılığını artırmak amacıyla hazırlanan ve 27 Şubat 2026'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7574 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, trafikteki öfkeyi ve saldırıları frenledi.

Düzenlemeyle birlikte trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip eden veya bu amaçla araçtan inen sürücülere:

180 bin lira idari para cezası,

Araçların 30 gün süreyle trafikten menedilmesi,

Sürücü belgelerinin 60 gün süreyle geri alınması hükme bağlanmıştı.

Uygulanan ağır yaptırımların ardından konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Karayolu Trafik ve Yol Güvenliği Derneği Başkanı Vedat Şahin, yasanın trafikteki şiddet olayları üzerinde doğrudan ve çok hızlı bir etki yarattığını belirtti.

Vedat Şahin: "Herkesin Kafasında Bir Şimşek Gibi Çaktı"

Türkiye'de trafik kültürünün zayıf olduğunu ve uzun süredir herkesin "ben istediğimi yaparım" mantığıyla hareket ettiğini ifade eden Vedat Şahin, bu durumun önüne ancak yüksek trafik cezalarıyla geçilebileceğini vurguladı. Şahin, değerlendirmelerini şu sözlerle sürdürdü:

"Yeni kanun trafikteki şiddet olaylarını tamamen frenlemiştir. Yani bu herkesin kafasında bir şimşek gibi çakmıştır. Dolayısıyla bundan sonra vatandaşımızın daha dikkatli olacağından eminim. Vatandaşımız bir defa alacağı cezaya göre, başına neler geleceğine göre hareket ediyor... Özellikle şiddet kollarında yüksek cezaların uygulanmasıyla beraber şiddet olaylarının geçen seneye göre yüzde 50 oranında azalmış olması bu istatistik bizim için çok önemli."

Şiddetin tamamen sona ermesi için cezaların yanı sıra eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlerinin de şart olduğunun altını çizen Şahin, vatandaşların sosyal medyada yaptığı uyarıcı paylaşımların da büyük fayda sağladığını, bu tür içeriklerin kitlesel haber kanallarında daha fazla işlenmesi gerektiğini söyledi.