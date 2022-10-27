Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde sabah saatlerinde aracıyla seyir halinde olan 45 yaşındaki Ali Ünsal, epilepsi nöbeti geçirdi.
Önüne gelen araçlara çarptı
Bunun üzerine yakınlardaki bir hastaneye gitmeye çalışan Ünsal, direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Otomobil önce önce Refik Başgül idaresindeki kamyonete, ardından park halindeki araca çarparak durdu.
Aracın camını kırdılar
Olay yerine koşan çevredekiler, sürücüyü araçtan çıkarmak için uzun süre uğraştı.
Kapısı kilitli olan otomobilin camını kıran vatandaşlar, Ünsal'ı bu şekilde çıkardı.
Hastaneye sevk edildi
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü hastaneye sevk etti.
DHA'nın aktarımına göre; polis olayla ilgili inceleme başlattı.