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DHA'nın aktarımına göre; polis olayla ilgili inceleme başlattı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü hastaneye sevk etti.

Kapısı kilitli olan otomobilin camını kıran vatandaşlar, Ünsal'ı bu şekilde çıkardı.

Olay yerine koşan çevredekiler, sürücüyü araçtan çıkarmak için uzun süre uğraştı.

Bunun üzerine yakınlardaki bir hastaneye gitmeye çalışan Ünsal, direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde sabah saatlerinde aracıyla seyir halinde olan 45 yaşındaki Ali Ünsal, epilepsi nöbeti geçirdi.

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