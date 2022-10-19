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Olayın ardından H.D.'yi gözaltına alan polis, soruşturmaya devam ediyor.

DHA’nın haberine göre ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Gizlenir, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Açılan ateş sonucu, düğündeki Sedat Gizlenir, E.Ş. ve 11 yaşındaki K.Ş., yaralandı.

Hatay’ın Kırıkhan ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi'ndeki sokak düğününde, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

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