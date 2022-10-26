İstanbul'un Şişli ilçesinde önceki gün saat 18.15 sıralarında aralarında husumet bulunan iki grup, sokak ortasında karşılaştı.

Seslerin yükseldiği 2 grup sokak ortasında tartışmaya başladı.

Nabızların yükseldiği tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine iki grup tekme ve yumruklarla birbirine girdi.

Kaskı birbirinin kafasına vurdu

Kavga anında gözü dönen iki grupta sopalar havada uçuştu. Öldüresiye darbeden şahıslar kasklarla birbirlerinin kafasına vurdu.

Ortalığın bir anda karıştığı kavgada, bir grup aşağıya doğru koşmaya başlayınca diğer grup da onları kovaladı.

O anlar kayıt altına alındı

Ağır küfürlerin edildiği kavga cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

Taraflar birbirinden şikayetçi olmadı

İHA'nın haberine göre, birbirlerini öldüresiye döven tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.