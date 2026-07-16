İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi Şehit Mustafa Zıvalı Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, bir şahsın motosikletinden indikten sonra kaldırıma doğru yürüyüp, orada duran kediye sert bir şekilde tekme attığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerin sosyal medya platformlarında paylaşılmasının ardından, hayvanseverler başta olmak üzere binlerce vatandaş duruma büyük tepki göstererek yetkilileri göreve çağırdı.

Kimliği Kısa Sürede Tespit Edildi, Kıskıvrak Yakalandı

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kamuoyunda infial yaratan görüntülerin ardından hızla harekete geçerek bölgedeki güvenlik kameralarını inceleme altına aldı. Yapılan titiz çalışmalar neticesinde kediye şiddet uygulayan kişinin 29 yaşındaki D.G. olduğu belirlendi.

Şüpheli, emniyet güçleri tarafından düzenlenen başarılı bir operasyonla saklandığı adreste kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen D.G., savcılık sorgusunun ardından nöbetçi hakimliğe sevk edildi.