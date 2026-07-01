Sosyal Medyada Yeni Kurallar Resmen Yürürlükte

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği"nde yapılan değişiklikler, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni düzenlemeyle birlikte sosyal medya platformlarında tüketiciyi yanıltan içeriklerin önüne geçilmesi, yapay zekâ ile hazırlanan paylaşımların şeffaf hale getirilmesi ve çocukların dijital ortamda daha etkin korunması amaçlanıyor.

Yapay Zekâ İçeriklerine Etiket Zorunluluğu Geldi

Düzenlemenin en dikkat çeken maddelerinden biri yapay zekâ ile hazırlanan içeriklere yönelik oldu.

Buna göre, gerçek insanlardan ayırt edilmesi zor olan dijital karakterler ve yapay zekâ ile oluşturulan görüntülerde, içeriğin yapay zekâ tarafından üretildiği açıkça belirtilecek.

Ayrıca, gerçek kişilerin dijital kopyalarının bir ürünü kullanmış gibi gösterilerek reklam yapılması da yasaklandı.

Fenomenlere Gizli Reklam Uyarısı

Yeni yönetmelikle sosyal medya içerik üreticileri (influencer) için de önemli yükümlülükler getirildi.

Artık;

Ücretsiz gönderilen ürünler,

Sponsorluk anlaşmaları,

Davetler,

İndirim kampanyaları

gibi her türlü ticari iş birliğinin paylaşımda "reklam" veya "tanıtım" ibaresiyle açıkça belirtilmesi zorunlu olacak.

Kurallara uymayan paylaşımlar gizli reklam kapsamında değerlendirilecek.

'Karanlık Tasarımlar' da Denetlenecek

Kullanıcıları istemedikleri işlemlere yönlendiren dijital uygulamalar da artık sıkı denetime tabi olacak.

Özellikle;

"Son ürün kaldı" algısı oluşturan sahte uyarılar,

Üyelik iptalini zorlaştıran sistemler,

Tüketiciyi yanıltan tasarımlar

tespit edilmesi halinde durdurulabilecek ve idari yaptırımla karşılaşabilecek.

Çevreci Görünen Reklamlara Belge Şartı

Yeni düzenleme kapsamında çevre dostu olduğu iddia edilen ürünlere yönelik reklamlar da denetlenecek.

Bundan sonra "doğa dostu", "çevreci" veya "sürdürülebilir" gibi ifadeler, bilimsel belge veya akredite kuruluş onayı olmadan reklamlarda kullanılamayacak.

Böylece tüketicilerin yanıltılmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Çocukların Verileri Daha Güçlü Korunacak

Yönetmelikle çocukların internet kullanım alışkanlıkları analiz edilerek onlara özel reklam gösterilmesinin de önüne geçilecek.

Bu düzenleme sayesinde çocukların kişisel verilerinin ticari amaçlarla kullanılmasının engellenmesi amaçlanıyor.

Milyonlarca Liraya Varan Para Cezaları Uygulanabilecek

Reklam Kurulu tarafından yapılacak denetimlerde kurallara aykırılık tespit edilmesi halinde hem içerik kaldırma hem de yüksek idari para cezaları uygulanacak.

2026 yılı için belirlenen ceza tutarları 79 bin 161 liradan başlayıp ihlalin niteliğine göre 31 milyon 808 bin 530 liraya kadar çıkabilecek.

Amaç Güvenli Bir Dijital Ortam Oluşturmak

Yetkililer, yeni düzenlemeyle sosyal medya platformlarında artan dolandırıcılık girişimlerinin önüne geçilmesini, tüketicilerin doğru bilgilendirilmesini ve dijital reklamcılıkta daha şeffaf bir dönemin başlamasını hedefliyor.