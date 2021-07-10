Fenerbahçe için sürpriz iddia! Yeni sportif direktör Rıdvan Dilmen olacak

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un sportif direktörlüğe Rıdvan Dilmen'i getirmek istediği öne sürüldü. Tecrübeli futbol adamının kısa süre içinde yeni görevine başlayabileceği ifade edildi.

HER AN GÖREVE BAŞLAYABİLİR

Fotospor'da yer alan habere göre; Son dönemde sürekli olarak Başkan Koç'la sohbet eden, ondan aldığı izinlerle açıklamalar yapan Rıdvan Dilmen'in sportif direktör olarak her an Fenerbahçe'nin başına geçebileceği belirtildi.