Hacettepespor 3-3 Kahramanmaraşspor

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup’ta altıncı hafta maçları heyecanı yaşandı.

Ankara’da Hacettepespor ile karşı karşıya gelen Kahramanmaraşspor duraklama anlarında yediği golle sahadan 3-3’lük beraberlikle ayrılırken, galibiyeti avuçlarının içinden kaçırdı.

İlk 28 dakikada rakibi önünde 2-0’lık üstünlüğü yakalayan Kahramanmaraşspor, bu üstünlüğünü 3 dakika içerisinde kaybetti ve maç bir anda 2-2’ye geldi. Yakup Ramazan Zorlu’nun ilk yarının son dakikalarında bulduğu golle devreye 3-2’lik üstünlükle giren Kahramanmaraşspor, bu üstünlüğünü 90’ncı dakikaya kadar sürdürdü ancak duraklama anlarında yediği golle maçtan 3-3’lük beraberlikle ayrıldı.

Maçın son dakikalarında yenilen gol hem futbolcuları hem de teknik heyeti üzerken, futbolcular dostane bir şekilde soyunma odalarının yolunu tuttu.