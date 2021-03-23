Türkiye 587. maçına çıkıyor

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ilk maçında yarın sahasında Hollanda ile karşılaşacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek.

SPOR 23.03.2021, 11:03
Türkiye 587. maçına çıkıyor

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ilk maçında yarın Hollanda'yı konuk edecek.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak mücadele 20.00'de başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak.

Müsabakada, İngiltere Futbol Federasyonundan hakem Michael Oliver düdük çalacak. Oliver'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Stuart Burt ve Simon Bennett yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Paul Tierney olacak.

Grubun diğer maçlarında ise Letonya-Karadağ ve Cebelitarık-Norveç karşı karşıya gelecek.

Aday kadro

A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır (Fenerbahçe), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor)

Savunma: Zeki Çelik (Lille), Nazım Sangare, Caner Erkin (Fenerbahçe), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Liverpool), Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Umut Meraş (Le Havre)

Orta saha: Okay Yokuşlu (West Bromwich Albion), Taylan Antalyalı, Emre Kılıç (Galatasaray), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Ozan Tufan, İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Feyenoord), Yusuf Yazıcı (Lille), Halil Akbunar (Göztepe), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Deniz Türüç (Medipol Başakşehir)

Forvet: Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf), Cenk Tosun (Beşiktaş)

Türkiye 587. maçına çıkıyor

Türk Milli Takımı, 98 yıllık tarihinde 313'ü resmi, 273'ü özel 586 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 222 galibiyet, 140 beraberlik ve 224 yenilgi yaşadı.

Ay-yıldızlı ekip, 251'i deplasmanda, 255'i evinde, 80'i de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 775 gol attı, kalesinde 837 gol gördü.

A Milli Takım, bugüne kadar 89 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 586 karşılaşmanın 505'ini Avrupa, 32'sini Asya, 23'ünü Amerika, 23'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

Hükmen galibiyet ve Kosova maçı

A Milli Futbol Takımı, geride kalan 586 maçın birini hükmen kazandı.

Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te İstanbul'daki Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0'lık skorla tescil etti.

Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ve FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.

2021 yılındaki ilk maç

A Milli Takım, Hollanda karşılaşmasıyla 2021 yılındaki ilk maçına çıkacak. Milliler, 125 gün sonra bir karşılaşma oynayacak.

Ay-yıldızlı ekip, son karşılaşmasını 18 Kasım 2020'de deplasmanda Macaristan ile oynamıştı. Türkiye, UEFA Uluslar Ligi son grup maçında rakibine 2-0 mağlup olmuştu.

Türkiye ile Hollanda 13. randevuda

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ilk maçında yarın karşılaşacağı Hollanda ile tarihte 13. kez rakip olacak.

İki ülke A milli futbol takımları arasında ilki 1958'de olmak üzere geride kalan 12 maçtan 3'ünü Türkiye, 5'ini Hollanda kazandı, 4 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Bu müsabakalarda Türkiye'nin 9 golüne, Hollanda 13 golle cevap verdi.

Resmi maçlar

Türkiye ile Hollanda arasındaki 8 resmi karşılaşmanın 6'sı Dünya Kupası, 2'si de Avrupa Şampiyonası eleme gruplarında oynandı.

Milliler, Hollanda karşısındaki ilk resmi maçını 16 Aralık 1992'de İstanbul İnönü Stadı'nda oynadı. Sepp Piontek yönetimindeki milliler karşılaşmadan 3-1 mağlup ayrılırken, ay-yıldızlı ekibin tek golü Feyyaz Uçar'dan geldi.

Bu maçın rövanşı 24 Şubat 1993'te Utrecht'te oynandı. Türkiye o maçtan da 3-1 yenilgiyle ayrılırken, tek golü yine Feyyaz Uçar kaydetti.

Türk Milli Takımı, Hollanda ile 1998 Dünya Kupası Eleme Grubu'nda da rakip oldu. Bu maçların ilki Türk futbol tarihine altın harflerle geçti. İki takım, 2 Nisan 1997'de Bursa Atatürk Stadı'nda karşılaştı. Mustafa Denizli yönetimindeki milliler, 1-0 galip geldi. Bu maçın rövanşı 11 Ekim 1997'de Amsterdam Arena'da yapıldı ve karşılaşma 0-0 sona erdi.

2014 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde ise 7 Eylül 2012'de Amsterdam'da oynanan maçı ev sahibi ekip 2-0 kazandı. Bu maçın rövanşı 15 Ekim 2013 tarihinde Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda yapıldı ve Hollanda yine 2-0 galip geldi.

2016 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde ise 28 Mart 2015'te Amsterdam'da yapılan müsabaka 1-1 bitti, Türkiye'nin golünü Burak Yılmaz attı.

Son maçta farklı galibiyet

A Milli Futbol Takımı, Hollanda karşısında son maçını 6 Eylül 2015'te oynadı.

2016 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan maçı ay-yıldızlı ekip, 3-0 kazandı.

#A Milli Futbol Takımı
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