Günümüzde yapay Zekâ, sadece büyük teknoloji şirketlerinin araştırma laboratuvarlarında değil, aynı zamanda evlerimizden iş yerlerimize kadar birçok alanda etkisini gösteriyor.

Akıllı telefonlardan sesli asistanlara, otomobillerden sağlık hizmetlerine kadar birçok alanda yapay zekâ tabanlı sistemler kullanılıyor.

Konu ile ilgili Aksu Haber’e değerlendirmelerde bulunan Stratejist Abdullah Çiftçi, yapay zekânın gelecekteki rolüne dikkat çekerek bu teknolojinin hayatımızın her alanında daha fazla yer alacağını belirtti.