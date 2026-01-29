2026 yılı Şubat celbi kapsamında askere gidecek yükümlüler için askerlik yerleri belli oldu. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Şubat, Mart ve Nisan 2026 dönemlerinde silah altına alınacak yedek subay, yedek astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Yükümlüler, askerlik yerlerini e-Devlet, askerlik şubeleri ve MSB Mobil Uygulaması üzerinden sorgulayabiliyor.

MSB’den Resmi Açıklama Geldi

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Şubat/Mart ve Nisan 2026 dönemlerinde silah altına alınacak yedek subay, yedek astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları açıklanmıştır. Sonuçlar e-Devlet ve askerlik şubelerinden öğrenilebilir.”

Askerlik Yerleri Nereden ve Nasıl Sorgulanır?

2026 yılında askere gidecek yükümlüler, celp ve sevk dönemleri ile birlik bilgilerine dijital ortamdan kolaylıkla ulaşabiliyor. Askerlik yerleri şu kanallar üzerinden görüntülenebiliyor:

e-Devlet Üzerinden Askerlik Yeri Sorgulama Adımları

Askerlik yerini öğrenmek isteyen yükümlüler, e-Devlet sistemine T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle giriş yaptıktan sonra şu hizmetleri kullanabiliyor:

Milli Savunma Bakanlığı – Askerlik Durum Belgesi Sorgulama

Sınıflandırma Sonucu Sorgulama

Bu ekranlar üzerinden görev yapılacak birlik, sınıf, celp ve sevk bilgileri detaylı şekilde görüntülenebiliyor. Sevk belgeleri de yine e-Devlet üzerinden alınabiliyor.

MSB Şubat 2026 Sınıflandırma Dönemi Duyurusu

Milli Savunma Bakanlığı’nın “Şubat 2026 Sınıflandırma Dönemi” başlıklı duyurusunda şu bilgilere yer verildi:

“Seçim ve sınıflandırma sonuçları 29 Ocak 2026 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Ancak yedek subay veya astsubay adaylığına ayrıldığı hâlde mazeretsiz olarak bakaya kalanlar er statüsünde askere sevk edilecektir.”

Sevk Tarihleri ve Gruplar Netleşti

Sınıflandırma sonuçlarına göre yükümlüler 1’inci, 2’nci ve 3’üncü grup olarak sevke tabi tutulacak:

1’inci Grup: Sınıflandırma açıklandıktan hemen sonra sevk belgesi alabilecek

2’nci ve 3’üncü Grup: Sevk belgelerini, sevk tarihinden 10 gün önce temin edebilecek

Sevk belgesini almayan, aldığı hâlde belirtilen tarihte birliğine teslim olmayan ya da yol süresini aşan yükümlüler hakkında bakaya işlemi uygulanacağı bildirildi.