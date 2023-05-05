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Şüpheli şahısların adreslerinde yapılan aramalarda 1 adet otomatik tüfek, 1 adet otomatik tüfek, 1 adet pompalı tüfek, 1 adet tabanca, 701 adet fişek ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Yapılan eş zamanlı operasyonda aralarında örgüt liderinin de bulunduğu 6 şüpheli yakalanarak gözaltı na alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, organize suç örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon yaptı.

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