Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce açılan taciz ateşi sonucu Piyade Uzman Çavuş Mahsun Şimşek'in şehit olduğunu bildirdi.

Şehidin Şehitkamil ilçesindeki Belkız Mahallesi'nde bulunan babaevine gelen Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, sağlık ekipleri eşliğinde şehadet haberini ailesiyle paylaştı.Şehidin acı haberi Gaziantep'te yaşayan ailesine verilirken, şehidin evine ve evin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.

Adıyaman'ın Besni ilçesi Suvarlı Köyü nüfusuna kayıtlı Şehit Uzman Çavuş Mahsun Şimşek'in acı haberi Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Atakent Mahallesi'nde yaşayan ailesine, askeri yetkililer tarafından verildi. Acı haberi alan baba Erol Şimşek ile şehidin kardeşleri göz yaşı döktü. Şehidin evine ve evin bulunduğu sokağa ise Türk bayrakları asıldı.

Gaziantep'te son yolcuğuna uğurlanacak

Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mahsun Şimşek'in naaşının, yarın öğle yada ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Gaziantep Asri Mezarlık'taki Şehitliğe defnedileceği öğrenildi.