Beşiktaş'ta 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralanan 8 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı

Büyükdere Caddesi'nde, Zincirlikuyu istikametinde seyir halinde olan hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi üzerine bariyerleri aşıp karşı şeride geçti.

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Araç, Levent istikametinde ilerleyen 6 araca çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan 2 kişiyi kurtardı. Kurtarılan 2 kişi ile kazada hafif yaralandığı belirlenen 6 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)