Olay, saat 22.30 sıralarında Söğütlü Çeşme Mahallesi Yıldırım Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın giriş katında yaşandı.

Sokak üzerinde bulunan binada oturan ve ismi öğrenilemeyen kadının yakınları kendisinden haber alamayınca eve geldi.

Kapıyı açamayan yakınları, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, kapıyı açtıklarında kadının cansız bedeni ile karşılaştı. Olay yeri inceleme ekiplerinin evdeki çalışmalarının ardından cenaze, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

OLAYLA İLGİLİ YENİ DETAYLAR

Polis olayla ilgili inceleme yaptı. Güvenlik kameralarının incelemesi sonucu N.A.'nın (31) amcası Ö.A.(37) tarafından öldürüldüğü belirlendi.

Araştırmalarda; Ö.A.'nın N.A. ile aile meseleleri yüzünden anlaşmazlıkları olduğu belirlendi.

KATİL AMCA TUTUKLANDI

Yakalanan Ö.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.