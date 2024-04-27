ATO Congresium'daki kurultayın ilk turunda Grup Başkanı Koray Aydın, Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Göç Politikaları Başkanı Tolga Akalın ve Kurucular Kurulu Üyesi Günay Kodaz yarıştı.
Birinci turda Koray Aydın 472, Müsavat Dervişoğlu 370, Tolga Akalın 327 ve Günay Kodaz 2 oy aldı.
Bu sonuçlarla ikinci tur oylamaya geçildi. İkinci tur öncesinde Tolga Akalın adaylıktan çekildiğini açıkladı.
İkinci turda da Koray Aydın 565 oy, Müsavat Dervişoğlu 570 oy aldı. Seçim üçüncü tura kaldı.Kaynak: TRT HABER