Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi Adil Erdem Beyazıt Caddesi üzerinde, Aliya İzzetbegoviç Parkı mevkiinde sabah saatlerinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında bir araç takla attı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü araçta sıkıştı, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolünü kaybeden sürücü, Ağcalı rampasında aracıyla takla attı. Takla atan araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin titiz çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

112 sağlık ekiplerine teslim edilen sürücünün hafif şekilde yaralandığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay yeri, yapılan ilk incelemelerin ardından polis ekiplerine teslim edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, yetkililer sürücüleri rampalı ve virajlı yollarda daha dikkatli olmaları konusunda uyardı.