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Gözaltına alınan S.A.’nın polise verdiği ilk ifadesinde, Avukat Koyuncu ile kız meselesinden dolayı telefonda tartıştıklarını, daha sonra buluştuklarında tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüştüğünü söylediği öğrenildi.

Olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, S.A.’yı kıskıvrak yakaladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Koyuncu’yu Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırırken, şüpheli S.A. ise kaçarak kayıplara karışmıştı.

Bir süre sonra buluşan ikilinin arasında yeniden tartışma başlayınca şüpheli S.A., Avukat Koyuncu’yu 6 yerinden bıçaklamıştı.

İzmir Barosuna kayıtlı Avukat Abdullah Emrah Koyuncu, telefonda tartıştığı S.A. ile buluşmak için randevulaşmıştı.

İzmir'in Bornova ilçesi Erzene Mahallesi'nde iki husumetli arasındaki tartışma kanlı bitti.

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