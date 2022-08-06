Çin ile askeri gerilim yaşayan Tayvan'da dikkat çeken bir ölüm yaşandı.

Tayvan Savunma Bakanlığı'na bağlı füze geliştiricisi şirketin yetkilisi Ou Yang Li-hsing'in cansız bedeni, kaldığı otel odasında bulundu.

İş gezisi için gittiği şehirde öldü

Chung-Shan Ulusal Bilim ve Teknoloji Enstitüsü Başkan Yardımcısı olan Ou Yang Li-hsing, iş gezisi için Tayvan'ın Pingtung şehrinde bulunuyordu.

Füze projelerinden sorumluydu

Şirket yetkilisinin başkan yardımcılığı görevini bu yılın başında üstlendiği, birçok füze projesinden sorumlu olduğu ifade edildi.

Yetkilinin ölümünün, Çin'in ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ziyaretinin ardından Ada çevresinde askeri tatbikatlar başlattığı bir döneme denk gelmesi dikkati çekti.

Üretim kapasitesi 2 katına çıkarılacak

Chung-Shan Ulusal Bilim ve Teknoloji Enstitüsü'nün, artan Çin tehdidi karşısında Tayvan ordusunun savaş kabiliyetinin artırılması için üretim kapasitesini bu yıl 2 katına çıkararak yılda 500'e yakın füze üretmeyi hedeflediği belirtildi.

Zorlama izine rastlanmadı

57 yaşındaki Ou Yang'ın kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği, otel odasında herhangi zorlama izine rastlanmadığı belirtildi.

Ailesi, söz konusu yetkilinin kalp rahatsızlığı bulunduğunu ve daha önce de kalp krizi geçirdiğini anlattı.