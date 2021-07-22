Perseverance, Kızıl Gezegen'de ilk deliği açtı

ABD Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA) Mars'a gönderdiği keşif aracı Perseverance, gezegende çalışmalarını sürdürüyor.

Araç, son olarak Mars yüzeyinde delik açarak örnek toplamaya başladı.

Bu operasyon 11 gün sürecek, alınan örneklerin içeriği analiz edilerek Dünya'ya gönderilecek.

Mars'ın bundan milyarlarca yıl önce tıpkı Dünya'ya benzediği; güçlü bir atmosfere ve okyanuslara sahip olduğu tahmin ediliyor.

Perseverance gezgini Kızıl Gezegen'in geçmişini araştırarak bu dönemlerin izlerine ulaşmaya çalışıyor.

Temmuz 2020'de yola çıkan NASA'nın keşif aracı, Şubat 2021'de Kızıl Gezegen'e inmişti.