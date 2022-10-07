Düzenlenen ödül törenine de konuşan İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz ise tekstil sektörünün başarısına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"2021 yılında 12,9 milyar dolar ihracat ile Cumhuriyet tarihi rekoru kırdık. 2021 yılında gerçekleştirdiğimiz 49 milyar dolar üretimle tüm zamanların en yüksek üretim değerine ulaştık. Türk tekstil sektörünü dünyanın en büyük ilk 5 tekstil ihracatçısı ülkesinden biri yapmak üzere söz vermiştik. Sektörümüz İtalya, Güney Kore gibi rakiplerini geride bırakarak dünyanın en büyük 5'inci tekstil tedarikçisi konumuna yükseldi. Küresel tekstil ihracatından aldığımız pay ise yüzde 3,6 ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. 2022 yılı Ocak - Eylül döneminde ise 10 milyar dolar değerinde ihracat gerçekleştirdik. Son 1 yılda ise istihdamımızı 80 bin kişi artırarak 1,2 milyon istihdama ulaştık. Sene sonunda hep birlikte yeni bir rekora imza atarak Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamlarını yine birlikte açıklayacağız. Çünkü birlikle ihraç ettik, birlikte iftihar ediyoruz."

Öksüz, en önemli hedeflerinin ihracatı artırmak ve ülke ekonomisini kalkındırmak olduğuna vurgu yaparak, şu ifadeleri kullandı:

"Üretim ağımızı geliştirmek, yeni istihdam olanakları yaratmak, ihracatımızı artırmak ve ülke ekonomimizi kalkındırmak en önemli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Bu hedefler doğrultusunda, sektörümüzün üretim imkanlarının iyileştirilmesi, projelerimizle katma değerli ihracatımızın artırılması, pazar çeşitliliğinin sağlanması, tasarım, eğitim ve tanıtım atakları gibi çok yönlü çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Türk tekstil sektörü olarak dün olduğu gibi bugün de Türkiye ekonomisine değer katmaya devam edeceğiz. En büyük hedefimiz; rakiplerimizi geride bırakarak dünyanın en büyük ilk 3 tekstil ihracatçı ve üretici ülkesinden biri olmak."

İTHİB tarafından düzenlenen "İTHİB İhracata Değer Katanlar" ödül töreninde bu yıl 10 yıldız, 33 platin, 39 altın, 123 gümüş, 307 bronz, 212 başarı ödülü sahiplerini buldu.