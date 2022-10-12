Türk Hava Yolları’nın (THY) TK-56 sefer sayılı Boeing 777-300 tipi uçak Jakarta seferini yapmak üzere İstanbul Havalimanı'ndan kalkış yaptı.

Yolculuk sırasında alkollü olduğu öğrenilen Endonezya uyruklu bir yolcu, diğer yolcuları rahatsız etmeye başladı.

Kabin ekibine saldırdı

Uyarılara aldırış etmeyen şahıs, son olarak kendisini uyarmak için yanına gelen kabin ekibine saldırdı.

Yaşanan arbedede personelin parmağını ısıran alkollü şahıs, tansiyonun yükselmesiyle tekme ve yumruk atmaya başladı.

Gözaltına alındı

Bunun üzerine uçağın pilotları Endonezya'nın Maden şehrine acil iniş kararı aldı.

Saldırgan burada polis ekiplerince gözaltına alınırken saldırıya uğrayan kabin memuruna da ilk müdahale ekip arkadaşları tarafından yapıldı.

Hava yolunda pilot olduğu öğrenildi

Ardından tedaviye başkent Jakarta'da devam edileceği öğrenildi. İşlemlerin ardından uçak yeniden kalkışa geçerek Jakarta'ya doğru yola çıktı.

DHA'nın aktarımına göre; Endonezya basınında yer alan haberlerde, olay çıkaran yolcunun 48 yaşındaki Mumamad Jhon Jaiz Boudewijn olduğu yer aldı.

Öte yandan Endonezya merkezli bir havayolu şirketinde de pilot olarak çalıştığı aktarıldı.