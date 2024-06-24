Trabzonspor, Ozan Tufan, Denis Draguş, John Lundstram, Borna Barisic ve Anthony Nwakaeme transferlerini KAP'a bildirdi. Transfer döneminin açılmasıyla birlikte şova başlayan bordo-mavililer, günü 5 isimle açtı.

HEPSİ İSTANBUL'A GELDİ

Trabzonspor'un daha önce kadrosuna kattığı orta saha John Lundstram ve Hırvat sol bek Borna Barisic, gece geç saatlerde İstanbul'a gelmişti. Detaylı yapılacak sağlık kontrollerinin ardından oyuncular Trabzon'a geçecek.

NWAKAEME VE OZAN TUFAN GELİYOR

Nwakaeme ve Ozan Tufan ile de sözleşme imzalayan Trabzonspor, bu iki oyuncuyu da kısa süre içinde İstanbul'a getirerek sağlık kontrollerinden geçirecek.